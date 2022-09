Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri, su PS5 lo compri con poco

Mettiamo che hai visto il film, ti è piaciuto e ti ha ricordato un po’ quando chiudevi il maggiordomo di Lara Croft nella cella frigo e allora vuoi affrontare questa avventura. Oppure ti è venuta voglia di rigiocare i titoli che da piccolo hai tanto amato ma ora hai solo una PS5 a disposizione. Rinunci? Con Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri non devi farlo assolutamente.

Come ti svela il nome, si tratta di una raccolta che però sfrutta a pieno le potenzialità della console new generation. Ora che su Amazon è in promozione ci puoi fare un pensiero: collegati ora così lo paghi appena 34,99€.

Delle spedizioni non ti preoccupare: sono sia gratuite che rapide in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri, l’esperienza integrale su Ps5

Ei, tu: Nathan Drake, pronto a questo avventura?

Vestirai proprio i suoi panni in questo videogioco e se da piccolo sei cresciuto con Tomb Raider e Indiana Jones, fattelo dire: sei pronto per la missione che ti aspetta.

La raccolta di Uncharted che ti sto segnalando racchiude al suo interno sia il titolo n°4, Fine di un ladro che L’eredità perduta. Non devi preoccuparti perché sono stati completamente remasterizzati. Grazie a questo processo appaiono come dei titoli creati appositamente per la PS5 dove puoi godere di feedback aptico, grilletti adattivi, audio 3D e una grafica da lasciare a bocca aperta.

Questi due titoli sono stati campioni di incassi quindi puoi stare sicuro: di rimanere coinvolto è scontato. Ma la vera domanda è: “sei pronto a scovare misteri e segreti?”.

Non rispondermi, fammelo sapere in altri modi Nathan.

Collegati ora su Amazon e acquista immediatamente la tua copia di Uncharted: Raccolta L’Eredità dei ladri per Ps5 su Amazon. Con il ribasso del 31% risparmi ma non ti privi di un’esperienza, prezzo finale di appena 34,99€ se ne approfitti al volo.