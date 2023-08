Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri PS5 ritorna in SUPER OFFERTA su Amazon (-61%)

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri è una delle migliori scelte che tu possa fare se hai appena acquistato la tua PlayStation 5. La collection include infatti il quarto e il relativo spin-off della serie completamente rimasterizzati per la nuova generazione: oggi è tornata un’offerta ciclica ma sempre interessante su Amazon, dato che puoi acquistarla a soli 19,97 euro con uno sconto clamoroso del 61%.

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri PS5: cosa devi sapere

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri include le avventure single player tratte da Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted l’Eredità Perduta entrambe rimasterizzate appositamente per la console PlayStation 5.

Questo significa che puoi rivivere queste due straordinarie avventure con grafica e prestazioni migliorate, compatibilità totale di feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D e naturalmente i caricamenti veloci dati dall’unità SSD della console.

Avrai l’opportunità di giocare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer scoprendo avventure in giro per il mondo entusiasmanti e ricche di azione e adrenalina per andare alla ricerca di reliquie antiche e tradizioni che si pensava fossero andate perdute.

Non farti scappare l’occasione di acquistare la raccolta a soli 19,97 euro per vivere in prima persona l’avventura come dei provetti Indiana Jones.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.