Uncharted per PS5 è già in offerta su Amazon.it: approfittane!

Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri per PS5 è in offerta su Amazon.it con uno sconto del 14% sul prezzo di listino. Con soli 43,99€ potete portarvi a casa la collection che include lo spettacolare Uncharted 4: Fine di Un Ladro e l'altrettanto ottimo spin-off L'Eredità Perduta, entrambi rimasterizzati su PlayStation 5.

Il gioco è venduto e spedito da Amazon e, se sei abbonato al servizio Prime, ti arriverà a casa nel giro di 24/48 ore al massimo.

Uncharted per PS5: cosa include la Raccolta l'Eredità dei Ladri

Questa nuova versione dei due giochi della serie di Uncharted, appositamente realizzata per PlayStation 5, è pensata per sfruttare a pieno le caratteristiche hardware della console next-gen e si presenta con grafica e prestazioni migliorate rispetto PS4, implementazione completa di Feedback aptico, Grilletti adattivi, audio 3D e SSD per caricamenti rapidi e immediati.

La collaction permette di giocare nei panni di Nathan Drake e Chloe Frazer, rispettivamente nell'avventura conclusiva della serie e nel relativo spin-off che ha approfondito il personaggio della co-protagonista: entrambi ovviamente si ritrovano in giro per il mondo a caccia di antiche reliquie e predizioni perdute.

Considerata l'imminente uscita del film nelle sale cinematografiche, siamo certi che ti verrà voglia di rivivere in prima persona le avventure di Nathan Drake: grazie a questa offerta di Amazon.it puoi dunque acquistare Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri ad un prezzo molto interessante. Approfittane finché sei in tempo!