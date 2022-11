Uncharted per PS5 a questo prezzo non l'hai mai visto: solo 18€

Le offerte per la settimana del Black Friday di Amazon, è vero, a volte possono essere deludenti. Non è questo il caso però perché Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri per PlayStation 5 è in offerta a 18,97 euro. Sì, esatto, risparmi più della metà del prezzo ufficiale.

Con la spedizione Prime potrai riceverlo a casa già domani, dandoti modo di vivere un weekend nel segno dell’avventura con Nathan Drake e i suoi amici che tornano in questa versione tutta rimasterizzata per PlayStation 5.

Uncharted Raccolta l’Eredità dei Ladri in offerta per il Black Friday Amazon

Questa raccolta include le versioni remastered di Uncharted 4: Fine di un Ladro e Uncharted: L’Eredità Perduta. I due giochi si presentano con grafica e prestazioni migliorate, implementazione completa delle feature di PS5, come il feedback aptico, i grilletti adattivi, l’Audio 3D e il disco SSD, per un’esperienza ludica ancora più coinvolgente e realistica.

Grazie a questa offerta hai dunque la possibilità di rivivere due giochi eccezionali ad un prezzo assurdo, peraltro nella loro forma migliore pensata specificatamente per PlayStation 5.

Non ti rimane altro da fare che aggiungere il gioco al carrello, completare il pagamento a soli 18,97 euro e riceverlo a casa già domani. E il tuo weekend prenderà improvvisamente una piega avventurosa: alla faccia delle piogge.

