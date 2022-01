Uncharted, lo spettacolare trailer finale del film con Tom Holland!

Il trailer finale del film di Uncharted è stato pubblicato questo pomeriggio da Sony, che quindi si prepara a lanciare la pellicola ispirata all'omonima saga videoludica. Il filmato, disponibile di seguito, ci offre alcune scene già note insieme ad altre inedite, che sottolineano quanto si tratterà ovviamente di un prodotto che riprenderà la filosofia d'azione sopra le righe dei videogiochi.

Il film di Uncharted, come avere un biglietto gratis

C'è un modo per vincere un biglietto gratuito per assistere alla proiezione del film di Uncharted. Domani è previsto il lancio della raccolta L'Eredità dei Ladri su PlayStation 5: ebbene acquistando l'upgrade a 10 euro dalla versione PlayStation 4 di uno dei giochi contenuti nella raccolta, si riceverà via email, a partire dal 9 febbraio, un biglietto valido nei cinema selezionati.

Per effettuare l'upgrade basta possedere una copia di Fine di un Ladro o L'Eredità Perduta, rispettivamente quarto capitolo e spin-off della saga. Per quanto riguarda il film, dunque, ecco di seguito la sinossi ufficiale:

“Basato su una delle serie di videogiochi più vendute e acclamate dalla critica, Uncharted presenta al pubblico il giovane e furbo Nathan Drake (Tom Holland) nella sua prima avventura alla ricerca del tesoro con l’arguto partner Victor “Sully” Sullivan (Mark Wahlberg). In un'epica avventura piena di azione che attraversa il mondo intero, i due protagonisti partono alla pericolosa ricerca del “più grande tesoro non ancora trovato”, inseguendo indizi che potrebbero condurli al fratello di Nathan, scomparso da tempo.”

Il lancio della pellicola è prevista in Italia a partire dal 17 febbraio. Solo al cinema.