Uncharted al cinema, come riscattare il biglietto gratis

È previsto per oggi il debutto del film di Uncharted al cinema: la pellicola ispirata alla nota saga videoludica vede Tom Holland nei panni del protagonista Nathan Drake, affiancato da Mark Wahlberg che invece prende il ruolo di Victor Sullivan, più noto come “Sully”, suo amico e mentore. E dopo aver cercato di capire quando il film uscirà su Netflix o Disney+, spieghiamo adesso come riscattare il biglietto gratis riservato a chi ha prenotato la Raccolta l'Eredità dei Ladri su PlayStation 5.

Oggi esce il film di Uncharted, come riscattare il biglietto gratuito

Ricordiamo prima di tutto che l'iniziativa è riservata a tutti i residenti italiani possessori di PS5 che hanno compiuto il 13esimo anno di età e, prima dell'uscita, hanno prenotato Uncharted Raccolta l'Eredità dei Ladri. Se siete tra questi, avrete ricevuto in questi giorni una email contenente un codice per riscattare il vostro biglietto gratis da utilizzare in uno dei cinema selezionati e procedete così:

Aprite il sito www.stardust.it; Iscrivetevi o effettuate l'accesso con il vostro account se ne possedete uno; Cliccare su “Promozioni, codici e voucher“; Inserite il codice che avete ricevuto su “Inserisci codice” e poi cliccate su “Associa codice“ Decidete se utilizzare subito il biglietto gratuito oppure tenervelo per un secondo momento; Scegliete data, provincia, film e il cinema in cui intendete utilizzare il voucher; Cliccate su “Genera il voucher” e poi su “Stampa” per visualizzare il biglietto in formato PDF da stampare e mostrare poi al cinema.

Il vostro biglietto gratis per il film di Uncharted dovrà essere riscattato entro oggi 17 febbraio 2022: quindi, se non lo avete fatto sbrigatevi altrimenti perderete questo privilegio. Poi, come detto, sarete liberi di utilizzarlo quando preferite.

Il buono è valido per una persona soltanto e per tutti i giorni della settimana. Scegliete bene la data in cui intenderete utilizzarlo, perché non potrà essere modificata.

Non possiamo che augurarvi buona visione!