Un'altra funzionalità Gemini Advanced potrebbe diventare gratuita

Negli ultimi mesi, Google ha compiuto passi significativi per rendere il suo modello di Intelligenza Artificiale, Gemini, più accessibile a tutti gli utenti. Dopo aver reso disponibili funzionalità avanzate in precedenza riservate agli abbonati di Gemini Advanced, il colosso tecnologico sembra pronto a fare un ulteriore passo in questa direzione: a breve, la funzionalità Deep Research potrebbe diventare disponibile per tutti.

Deep Research anche per gli utenti free?

Lo scorso ottobre, Google ha introdotto per tutti gli utenti la modalità conversazionale di Gemini, ovvero Gemini Live, e più di recente ha eliminato il requisito di abbonamento per l’analisi dei file. Ora, nuovi indizi suggeriscono che un’altra funzione avanzata potrebbe presto essere integrata nel piano gratuito di Gemini.

Secondo quanto emerso dall’ultima versione beta dell’app Google (16.8.31), analizzata da Android Authority, la prossima funzione a diventare accessibile per tutti potrebbe essere lo strumento Deep Research.

Le stringhe di codice individuate nella versione beta indicano che Google sta preparando una versione free di questa funzionalità, che la renderebbe disponibile anche per gli utenti senza un abbonamento a Gemini Advanced. Tuttavia, è probabile che, come già avvenuto per l’analisi dei file, la versione gratuita presenti alcune limitazioni rispetto a quella completa.

Nonostante queste possibili restrizioni, l’aggiunta di Deep Research – che permette di analizzare centinaia di fonti in tempo reale per generare resoconti completi in pochi minuti – rappresenterebbe un notevole valore aggiunto per gli utenti occasionali. Se confermata, la novità confermerebbe la tendenza di Google a rendere la propria AI sempre più accessibile.