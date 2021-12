Una videocamera di sicurezza SPETTACOLARE: 29€ su Amazon

Una videocamera di sicurezza bellissima esteticamente. Unica nel suo genere per design e ricca di funzioni: sensore HD, audio bidirezionale, connessione WiFi e compatibilità con Alexa. Un gioiellino che porti a casa a 29,98€ da Amazon adesso. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Ottima videocamera di sicurezza in gran sconto su Amazon

Un prodotto unico per design. Il sensore è integrato in una testina in grado di ruotare a 350 gradi orizzontalmente e di muoversi verso l'altro e verso il basso: tieni sotto controllo l'intera stanza dove lo posizioni, senza doverti preoccupare troppo dell'angolazione dove andrai a sistemare il dispositivo.

La configurazione, così come la connessione a Internet mini WiFi, puoi effettuarla in pochi istanti. Utilizzi direttamente la specifica applicazione per Android e iOS. Lo stesso software lo utilizzerai per controllare cosa riprende il sensore e anche per effettuare l'abbinamento all'assistente vocale Alexa, se lo desideri.

Oltre a vedere, con questo gioiellino puoi anche ascoltare cosa accade nell'ambiente e non solo. Grazie all'audio bidirezionale, puoi inviare – direttamente dal tuo smartphone – dei messaggi vocali che saranno riprodotti dalla videocamera di sicurezza stessa.

Per finire, a questo gioiellino non manca il rilevamento automatico dei movimenti (con invio automatico di notifica sul tuo device) e la visione notturna a infrarossi. Vedi perfettamente anche al buio.

Insomma, un prodotto come questo – a questo prezzo – è un vero e proprio affare. Completa rapidamente l'ordine da Amazon per averlo a 29,98€ appena: spedizioni rapide e gratis, garantite dia servizi Prime.