Una videocamera di sicurezza ASSURDA: mai vista così (27€)

Questa videocamera di sicurezza non solo è esteticamente molto particolare e gradevole, ma è anche unica. Un solo dispositivo, in grado di ruotare a tal punto da mostrarti l'intera stanza. Visione notturna, rilevamento dei movimenti, audio bidirezionale e compatibilità con Alexa e Google Home. Adesso la porti a casa a 27€ circa appena da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averla con spedizioni rapide e gratis.

Eccezionale videocamera di sicurezza in sconto su Amazon

Innanzitutto è unica sotto il profilo estetico. Ben diversa dagli altri modelli, la sua forma è così particolare da essere quasi un complemento di arredo.

Oltre a questo, è anche super ricca di tecnologia. Innanzitutto il sensore è FHD ed è in grado – grazie alla visione infrarossi – di riprendere alla perfezione anche di notte. Inoltre, se ci fossero movimenti davanti alla camera, questa invierebbe immediatamente un avviso sul tuo smartphone. Com'è possibile? Semplice, è dotata di connessione WiFi: la colleghi a Internet, configurandola attraverso l'apposita applicazione, e puoi vedere in tempo reale cosa succede nell'ambiente in cui è posizionata, indipendentemente da dove ti trovi. Potrai anche ascoltare quello che accade e – se lo desideri – interagire con la voce, spaventando un intruso, ad esempio.

Come anticipato in apertura, uno dei suoi punti di forza è la capacità di mostrarti per intero tutto quello che avviene nella stanza dove l'hai piazzata. Infatti, il sensore è grado di ruotare a 360 gradi, ma anche di muoversi verso l'altro e verso il basso. Decidi tu i suoi movimenti, direttamente dallo smartphone.

A completare un ottimo quadro di specifiche, c'è la piena compatibilità con gli assistenti vocali Alexa e Google Home: potrai vedere quello che riprende la videocamera, direttamente sul tuo smart display.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare da Amazon: spunta il coupon in pagina e porta a casa questa videocamera di sicurezza a 27€ circa appena. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.