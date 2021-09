Non essere banale, nemmeno quando si tratta di sicurezza. Una videocamera così particolare, e ricca di funzionalità, secondo me non l'hai mai vista. Un vero e proprio oggetto di design, capace di ruotare quasi completamente. Compatibile con Alexa, ora da Amazon questo gioiellino lo porti a casa a 25€ circa appena: completa l'ordine al volo per approfittare della promozione. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Uno spettacolo di videocamera a gran prezzo su Amazon

Bella, non c'è dubbio. Non la solita camera, super banale e immediatamente riconoscibile. Questo dispositivo fa del suo particolare design uno dei principali punti di forza. Già, perché proprio la particolarissima forma gli permette di ruotare a 355 gradi e di andare anche verso l'alto (fino a 110 gradi). Il risultato è quello di permetterti di vedere praticamente qualsiasi cosa accada nell'ambiente dove l'avrai posizionata.

Super semplice da usare, la configuri direttamente con il tuo smartphone: in pochi secondi puoi collegarla a Internet attraverso il WiFi e sei pronto a sfruttarla al massimo Dall'applicazione puoi vedere in tempo reale quello che accade, sia di giorno che di notte. Infatti, non solo avrai qualità di riprese in FHD, ma c'è anche la visione notturna infrarossi. Vedrai perfettamente anche se l'ambiente è completamente buio.

Fra i suoi punti di forza ci sono tre chicche. Una è la presenza di speaker e microfono. Questo ti permette di ascoltare cosa succede, ma anche di intervenire parlando, se ce ne fosse bisogno. La seconda è la presenza della funzionalità di rilevamento dei movimenti: se attiva, quando qualcuno passa davanti alla camera, ricevi una notifica in tempo reale sullo smartphone. Infine, come anticipato in apertura, questo gioiellino è compatibile con l'assistente vocale Alexa: se disponi di uno smart display, puoi usarlo per vedere cosa riprendere il dispositivo.

Insomma, questa videocamera di sicurezza è particolarissima a livello estetico ed anche super completa. Non perdere l'occasione di portarla a casa a 25€ circa appena: completa rapidamente l'ordine da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente rapide e gratis.

