Una videocamera così NON l'hai mai provata: 21€ su Amazon

Il massimo della tranquillità, la possibilità di vedere che succede quando non ci sei. Questa videocamera di sicurezza è un portento e costa pochissimo adesso. Perfettamente in grado di ruotare verso l'alto e lateralmente, è perfetta per tenere tutto sotto controllo e non solo: puoi anche interagire con la voce, semplicemente usando l'app per smartphone. Il tuo affare su Amazon lo fai adesso: spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente videocamera di sicurezza in gran sconto su Amazon

Un prodotto bello esteticamente, ma soprattutto semplicissimo da configurare. Basta il tuo smartphone e l'applicazione gratuita per Android e iOS: in un attimo, la colleghi a Internet attraverso il WiFi di casa e inizi a vedere le immagini in FHD. Grazie alla sua speciale testa rotante, il sensore della camera può ruotare a 355 gradi lateralmente e può andare anche verso l'alto: in questo modo, avrai sempre tutto sotto controllo e non ci saranno punti ciechi nell'ambiente dove avrai deciso di posizionarlo.

Non mancano due funzionalità molto importanti. La prima è la visione notturna infrarossi: si vede benissimo anche al buio. La seconda invece ti permetterà di sapere – attraverso una notifiche che arriva direttamente sullo smartphone – se ci sono movimenti sospetti nella stanza dove hai posizionato la videocamera di sicurezza.

Infine, volendo questo gioiellino può anche effettuare riprese in FHD, basta inserire una microSD, che servirà come supporto di memoria per registrarle.

Non perdere l'occasione di portare a casa da Amazon un dispositivo super completo e utilissimo, fondamentale per la sicurezza di casa e non solo. Spunta il coupon in pagina e completa rapidamente l'ordine per averlo a 21€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.