Una VERA centrale elettrica solare 700W al prezzo che MAI penseresti

I micro impianti come questo sono sempre più richiesti ormai. Si tratta di una vera e propria centrale elettrica solare compatta, che ti permetterà di utilizzare l’energia del sole e trasformarla in elettricità pronta alimentare i tuoi oggetti.

Quello che ho scovato su Amazon a un prezzo che, considerate le caratteristiche, sembra assurdo è un kit firmato Bluetti. Basta una breve ricerca su Google per scoprire che si tratta di un brand leader nel settore. Un marchio che vanta la paternità di prodotti di altissima qualità, super semplici da utilizzare in una moltitudine di contesti. Sono perfetti sia mentre sei in fuori, che per essere sfruttati in casa.

Da cosa è composto il set? Da due componenti essenziali:

station all in one con massimo supporto 700W (modello EB55): pronta all’uso e super semplice da sfruttare; il dispositivo integra tutto quello che serve: batteria, regolatore di carica e inverter. A questo si aggiungono naturalmente tante porte per poter utilizzare l’elettricità accumulata;

con massimo supporto 700W (modello EB55): pronta all’uso e super semplice da sfruttare; il dispositivo integra tutto quello che serve: batteria, regolatore di carica e inverter. A questo si aggiungono naturalmente tante porte per poter utilizzare l’elettricità accumulata; pannello solare pieghevole portatile da 120W, così performante da riuscire a effettuare una ricarica della station (dallo 0% all’80%) in 3 ore.

Grazie alla station, potrai ricaricare e alimentare dispositivi di elettronica, ma anche altri oggetti e persino elettrodomestici (con massimo assorbimento di 700W). A disposizione, una moltitudine di porte:

2 prese Schuko per collegare TV, elettrodomestici e non solo (fino a 700W);

1 piastra di ricarica wireless per smartphone e wearable;

1 porta USB-C per la ricarica super rapida;

4 porte USB-A per tutti i tuoi dispositivi;

1 Presa per Auto alla quale collegare i dispositivi con questa tipologia di uscita (come un mini frigo);

2 ingressi DC 5521: (per strisce LED, stereo, ecc…).

Come vedi, ci sono praticamente tutte le porte delle quali puoi avere bisogno per alimentare e ricaricare i tuoi dispositivi.

Insomma, questo kit di Bluetti è una vera e propria centrale elettrica solare e la cosa assurda è che, contrariamente ai prezzi che si tende a leggere in giro, il set completo è in sconto su Amazon a 949€. Per approfittarne, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Lo prendi con spedizioni assolutamente gratuite. Dovrai essere veloce però, perché si tratta di una promozione a tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.