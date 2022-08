Una telecamera per tutta la casa: questa di Realme ruota di 360° (19€)

Avresti mai pensato di poter mettere casa in sicurezza con una spesa minima? Grazie a Realme puoi e senza scendere a compromessi. Con la promozione in corso su Amazon non hai un secondo da perdere. Portati avanti e compra la tua telecamera di sicurezza, ti troverai una favola.

Il ribasso in corso, infatti, ti consente di spuntare un vero e proprio affare. Apri la pagina che con soli 19,11€ hai messo casa al sicuro per tutta la tua vita.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia.

Telecamera di sorveglianza: grazie a Realme sei al sicuro per sempre

Questa telecamera di sicurezza è proprio un’idea geniale. Realme ha centrato il punto: un unico prodotto in grado di tenere sotto controllo tutto l’ambiente senza dover acquistare varie unità.

Infatti non solo questo gioiellino è dotato delle caratteristiche più diffuse, ma ruota su sé stesso di 360° con tracciamento del movimento per non farti perdere un dettaglio di ciò che accade in casa. Grazie alla lente 1080p, ti sembrerà di avere il Grande Fratello in casa.

Non mancano all’appello funzioni come:

la visione notturna per non temere le ore buie;

per non temere le ore buie; l’audio bidirezionale per poter ascoltare e parlare a distanza;

per poter ascoltare e parlare a distanza; il tracciamento del movimento con notifiche push;

del movimento con notifiche push; l’allarme integrato che mette in fuga eventuali intrusi.

Ovviamente sentiti libero di gestirla con tutta la libertà che vuoi. E’ sufficiente scaricare l’applicazione sul tuo smartphone per avere tutto a portata di mano. E se vuoi registri i filmati sulla scheda microSD che inserisci al suo interno (fino a 128GB).

Non aspettare un secondo in più, la promozione potrebbe terminare prima del dovuto.

Acquista immediatamente la tua telecamera di sicurezza firmata Realme e non temere più niente e nessuno. La porti a casa con appena 19,11€ e non te ne penti. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.