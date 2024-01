Una presa SMART per sapere quanto consumi e gestire DA LONTANO tutto

Sapevi che non c’è bisogno di un elettrodomestico di ultima generazione in casa? Puoi trasformare quelli che già hai in prodotti di ultima generazione usando una semplicissima presa Smart. Non ne scegliere una qualunque, però, affidati a TP Link che è il re del mercato.

Con lo sconto in corso su Amazon fai l’affare. Collegati senza aspettare un secondo in più in pagina e completa l’acquisto con soli 15,99€.

Arriva a casa tua senza costi aggiuntivi. Ricorda che se hai un abbonamento Amazon Prime le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Presa smart TP Link: come si usa e come funziona

Anche se non ne hai mai vista una non ti preoccupare perché non ti mette in difficoltà. La presa smart è uno dei prodotti più semplici da introdurre in casa perché la posizioni ed il gioco è fatto.

Sì ok, ma quante chiacchiere… Come e dove si mette?

Così come faresti con una presa schuko, questa la metti tra la presa di corrente e l’elettrodomestico o il prodotto che vuoi rendere intelligente. Dopodiché scarichi l’applicazione dedicata su smartphone o tablet e ti godi tutte le funzioni che ti mette a disposizione.

TP Link ha ideato un prodotto che ti permette di sbloccare:

il monitoraggio dei consumi per sapere quanto un singolo prodotto inficia sulla bolletta;

per sapere quanto un singolo prodotto inficia sulla bolletta; il controllo da remoto mediante applicazione:

mediante applicazione: il controllo vocale se hai Amazon Alexa o Google Assistant;

se hai Amazon Alexa o Google Assistant; la temporizzazione per creare routine di accensione e spegnimento.

Come vedi, basta un semplice prodotto per dare vita nuova ad un qualsiasi prodotto che hai in casa

.

Non perdere neanche un secondo in più e acquista al volo la tua presa smart di TP Link a soli 15,99€ su Amazon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.