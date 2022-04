Una presa smart di TP Link UNICA: misura i consumi energetici (12€)

Il modello avanzato di presa smart di TP Link non solo collega a internet qualsiasi dispositivo deciderai di rendere intelligente, ma è anche in grado di misurare i consumi energetici in tempo reale. Guardi tutto tramite smartphone, lo monitori e lo tieni sotto controllo.

Un ottimo modo per tenere sotto controllo i consumi e risparmiare in bolletta. Approfittando degli sconti Amazon del momento, puoi portarla a casa a 12€ circa appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Presa smart con monitoraggio dei consumi: da provare

Un sistema super semplice da configurare. Posizioni l'accessorio fra il prodotto che vuoi rendere smart e la presa a muro, ti aiuti con lo smartphone per la configurazione ed hai finito. Da quel momento in poi, potrai accenderlo e spegnerlo il tuo oggetto anche se sei fuori casa. Perfetto per lampade, deumidificatori, stufe, condizionatori e non solo.

Oltre a questo però, questo particolare modello ha una marcia in più. Si tratta di un dispositivo perfettamente in grado di controllare i consumi energetici del prodotto che avrai alimentato. Un aspetto assolutamente da non sottovalutare, al fine di tenere sotto controllo proprio la quantità di KW spesa.

Se hai un dubbio da questo punto di vista, se quell'elettrodomestico proprio non ti convince, con questo dispositivo puoi effettuare tutte le verifiche necessarie e intervenire di conseguenza, se necessario.

Grazie agli sconti del momento su Amazon, questa speciale presa smart di TP Link la porti a casa a 12€ circa appena. Devi solo completare l'ordine al volo per approfittarne. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata.