Il monopattino elettrico economico, ma soddisfacente, che cercavi l’abbiamo trovato. Su Gshopper ti costa appena 136€ con spedizioni rapide e gratis da magazzino europeo. Si tratta di un’offerta eccezionale, con scorte limitate.

Monopattino elettrico in super offerta

Un prodotto per chi vuole divertirsi con un mezzo di trasporto green decisamente interessante, valido sia per fare una passeggiata, che per andare a lavorare o fare commissioni. Con una velocità contenuta, che non si spinge oltre i 12KM all’ora, non rischierai di fare la tua prima esperienza in modo pericoloso.

Con due ore e mezzo di ricarica puoi percorrere fino a 6KM: un compromesso più che soddisfacente garantito dall’ottimo motore brushless. Il sistema di frenata a pedale fa il resto. A questo scooter elettrico non mancano caratteristiche fondamentali come la possibilità di piegalo e trasportarlo molto facilmente.

Per portare subito a casa questo interessantissimo monopattino elettrico, al prezzo super di 136€ appena, tutto quello che devi fare è completare l’acquisto da Gshopper prime che le scorte finiscano. Le spedizioni, da magazzino europeo, sono rapide e gratis: in una manciata di giorni, il prodotto sarà a casa tua e pronto per farti divertire.

Sempre a caccia di sconti e promozioni? Il meglio del meglio lo trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home