Una OTTIMA piantana con consumo bassissimo a 21€: sconto Amazon 50%

Una bellissima piantana, lampada da terra di design con consumo energetico irrisorio. Appena 12W di massimo assorbimento per non pesare in bolletta. Temperatura colore regolabile da super calda (2500K) a molto fredda (6500K). Regolabile anche l’intensità luminosa e programmabile lo spegnimento automatico. Un prodotto d’arredo, bello e utile, che adesso puoi portare a casa a prezzo pazzesco da Amazon, complice un ottimo sconto del 50%. Dovrai essere veloce però per approfittare della promozione: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Piantana regolabile a prezzo pazzesco su Amazon

Un prodotto di design super sottile e bellissimo da vedere. Un complemento d’arredo pronto a tornare utilissimo quando desideri rilassarti un po’, leggere un buon libro o creare l’atmosfera perfetta. Regoli l’intensità luminosa e la temperatura del colore: il gioco è fatto.

La sua forma a stelo può essere modificata (piegando la parte alta) così da adattare al meglio il fascio luminoso in base alle tue esigenze. Un prodotto che, vale la pena sottolineare ancora una volta, ha un consumo energetico irrisorio. Infatti, il massimo assorbimento è di 12W appena: pochissimo e praticamente inesistente in bolletta.

Non perdere l’occasione di fare un succulento affare, risparmiando il 50% sul prezzo di acquisto di questa meravigliosa piantana regolabile. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine rapidamente per averla a 21€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.