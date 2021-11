Una Nvidia RTX 3080 per l'HP Omen GT13-1019ng scontato di 700 euro

Quello che ti proponiamo in questo articolo, considerando il periodo, è un affare semplicemente incredibile per ogni videogiocatore. Si tratta dell’Omen GT13-1019ng, un PC tower equipaggiato con una delle VGA più desiderate del momento, la Nvidia RTX 3080. Amazon propone oggi il computer con ben 700 euro di sconto che comprensibilmente è andato sold out in pochi istanti. Tuttavia, è possibile prenotarlo al prezzo in offerta, per riceverlo non appena sarà nuovamente disponibile.

PC gaming mid-tower HP Omen GT13-1019ng: caratteristiche tecniche

Parliamo di un mid-tower che ospita un processore Intel Core i7-11700K octa-core con 16 thread ed una frequenza massima di 4,9GHz. Si tratta della variante con moltiplicatore sbloccato, quindi pronto all’overclock per prestazioni ancora maggiori. Ad affiancarlo ci pensano 16GB di memoria RAM DDR4 a 3200MHz RGB di HyperX ed un SSD NVMe WD_Black da 512GB. La VGA come anticipato è una Nvidia RTX 3080, una delle più potenti in assoluto attualmente disponibili, e la più ricercata dai giocatori. Parliamo di una scheda con prestazioni elevatissime e ben 10GB di VRAM. La scheda supporta risoluzioni fino ad 8K, e riesce a far girare anche i giochi più recenti in 4K oltre i 60fps. È evidente quindi che si tratti di un computer rivolto ai giocatori più esigenti, che pretendono il massimo dalla propria macchina. Ogni componente è stato selezionato minuziosamente, adottando solo prodotti dei maggiori brand del settore. Dal punto di vista prestazionale, quindi, c’è ben poco da aggiungere.

Il case è un modello personalizzato di HP dalle linee piuttosto semplici, ma decisamente eleganti. Il pannello frontale in vetro fumé mostra il logo illuminato e una ventola in immissione nella parte bassa. Il pannello laterale, anch’esso in vetro temperato ma trasparente, offre una vista completa sull’hardware interno. Qui trovano posto altre due ventole, una posteriore e una superiore fissata al radiatore. Come dissipatore, infatti, la CPU sfrutta una soluzione a liquido AIO personalizzata, con un coperchio del plate completamente illuminato anche in questo caso con il logo Omen. Naturalmente il tutto è completamente espandibile, e non mancano slot aggiuntivi per aumentare lo spazio di archiviazione. Il pannello frontale presenta 2 porte USB 3.0, i due jack separati per cuffie/altoparlanti e microfono ed il tasto di accensione. Ovviamente il PC è perfettamente compatibile con Windows 11 il quale potrà essere installato non appena l’upgrade sarà disponibile. Una vera potenza, perfetta per un utilizzo professionale, anche se trova il suo ambiente naturale con i videogiochi.

Tenuto conto del periodo per il mercato hardware, l’HP Omen GT13-1019ng a 2271,94 euro su Amazon, con uno sconto di oltre 700 euro sul prezzo di listino, è un affare assoluto.