Una multipresa per trasformare 7 prodotti in SMART e gestire da remoto

Un’aggiunta come questa in casa fa la differenza. Una multipresa smart potrebbe sembrarti poco conveniente ma in realtà ti consente di sbloccare molte funzioni che tornano utili, la più importante è il controllo da remoto. Se non sai quale acquistare, affidati a Meross per un prodotto tutto italiano di qualità assicurata.

Grazie al coupon disponibile su Amazon la fai diventare tua con appena 30€. Collegati in pagina e spuntalo prima di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Multipresa smart per gestire tutto in totale comodità

Questa multipresa è smart ma la utilizzi come un modello più comune. Lo colleghi alla corrente ed entra in funzione per non dover impazzire. Per gestirla, invece, ti basta scaricare l’applicazione sul tuo smartphone o, in alternativa, puoi usare la tua voce visto che è compatibile sia con Amazon Alexa che Google Assistant.

In ogni caso ti faccio sapere che ti mette a portata di mano 3 prese con shucko integrata e 4 connettori USB che puoi sfruttare per alimentare smartphone, tablet, accessori tech e tutto il resto. Questa soluzione è comoda visto che ti consente di tenere libere le prese per altri prodotti standard.

Attraverso le funzioni smart hai il controllo da remoto e vocale ma non solo: puoi organizzare le accensioni e gli spegnimenti e mettere al sicuro qualunque dispositivo collegato. Con la funzione di protezione e sicurezza integrata sono tutelati da problemi di calore, sovraccarico e così via.

Insomma, un prodotto semplice alla vista ma che apporta un tocco smart nella tua vita. Collegati immediatamente su Amazon per spuntare il coupon e acquistare la tua multipresa smart a soli 30€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.