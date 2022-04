Una immagine di GTA 6 nascosta in GTA San Andreas Remastered?

La prima immagine di GTA 6 proviene da GTA San Andreas Definitive Edition. Sembra una battuta, ma secondo l'insider brasiliano Matheusvictorbr, fan di Rockstar e foriero di qualche anticipazione sui titoli del team, ci sarebbe un easter egg sul prossimo capitolo della serie nascosto nella rimasterizzazione dello storico San Andreas.

Secondo le informazioni raccolte dall'insider, l'immagine che vedete in apertura di questo articolo sembra provenire davvero da GTA 6 ed è stata aggiunta, a sorpresa, come un piccolo dettaglio in GTA San Andreas Definitive Edition.

Após alguns meses. Fui confirmado que essa imagem é do Próximo Título da série Grand Theft Auto.



A localização em Jogo, Possivelmente é inspirada Próximo ao subúrbio americano, Nas mediações de Hollywood – Florida.



Perfeição! ❤️

GTA 6 e la storia della “prima immagine” da GTA San Andreas

Non è la prima volta che l'immagine di questa misteriosa casa viene notata dagli appassionati. Già a novembre 2021, la community aveva riportato l'esistenza della foto, una aggiunta apparentemente insignificante rispetto al gioco originale su PlayStation 2. Ora invece pare si tratti di un easter egg voluto su GTA 6.

“Dopo pochi mesi, mi è stato confermato che questa immagine è tratta dal prossimo capitolo della serie Grand Theft Auto. La location di gioco è possibilmente ispirata al sobborgo di Hollywood, in Florida. La perfezione!“

Se così fosse, verrebbero confermate le voci che vogliono GTA 6 ambientato nuovamente a Vice City. O, perlomeno, “anche” a Vice City. Ricordiamo infatti che le ultime indiscrezioni sulla produzione sostengono che ci troveremo davanti alla più grande ambientazione di sempre nella storia del franchise, che ci permetterà di esplorare non solo le iconiche città del marchio -San Andreas, Liberty City e Vice City appunto-, ma anche dei luoghi totalmente inediti, come Chicago, il Brasile e forse persino l'Europa.

Naturalmente, per quanto affidabile possa essere l'insider in questione, è difficile dire con certezza che questa sia davvero un'immagine tratta da GTA 6. Agli sviluppatori piace certamente giocare con indizi più o meno nascosti, ma per saperne di più dovremo aspettare.

Grand Theft Auto 6 è ufficialmente in lavorazione, ma non ha ancora piattaforme confermate.