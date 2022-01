Una esclusiva PS5 stealth è in lavorazione: torna Syphon Filter?

Syphon Filter, storico marchio PlayStation, potrebbe tornare in forma di un'esclusiva per PS5, se quanto ci suggerisce l'insider Tidux dovesse rivelarsi corretto.

Il leaker, molto vicino all'ambiente Sony, ha infatti svelato su Twitter un'interessante informazione:

“Un'esclusiva action con meccaniche stealth e ambientata in un open world è stata appena approvata ed è in sviluppo presso i PlayStation Studios. Pensate a Metal Gear Solid 5 che incontra Splinter Cell, in cui potete approcciare la missione nel modo che preferite, imbracciando le armi o senza farsi mai vedere.”

Tidux non ha voluto aggiungere ulteriori dettagli in merito perché non vuole rovinare la sorpresa ai giocatori: in molti iniziano a pensare che si tratti del ritorno attesissimo di Syphon Filter, visto che la descrizione si adatterebbe alla perfezione allo stile del franchise.

Syphon Filter torna davvero su PlayStation 5? Che gioco è?

I più giovani di voi probabilmente non la ricorderanno, ma Syphon Filter è una serie di videogiochi sviluppata da Sony Bend Studio (il team di Days Gone) per PlayStation, PlayStation 2 e PSP. Il franchise è attualmente composto da sei capitoli ufficiali più un gioco esclusivamente multiplayer, datato 2007.

In genere si tratta di uno sparatutto in terza persona con elementi tattici e stealth. Sofferente della concorrenza di Metal Gear Solid con il primo episodio, venne rivalutato successivamente, cosa che ha permesso di produrre diversi seguiti.

Adesso, la serie è ferma da quasi 15 anni, ma si è più volte parlato di un ritorno in grande stile prima su PlayStation 4 e adesso su PlayStation 5. Sony potrebbe effettivamente aver deciso di dare finalmente semaforo verde alla produzione: resta da capire se verrà affidata nuovamente ai Bend Studio o se passerà a un altro team interno.

Non è da escludere ovviamente che il progetto possa essere una nuova IP o legata a qualche altro franchise della società fermo da anni, come la serie SOCOM. Speriamo di saperne di più quanto prima.