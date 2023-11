Una delle migliori Tastiere Wireless Logitech è scontata di ben 46€!

Nel caso fossi alla ricerca di un’alternativa di alta qualità e più conveniente alla più classica Magic Keyboard di Apple, Logitech MX Keys fa al caso tuo. La tastiera di Logitech è una delle migliori scelte in questo campo e grazie all’offerta Amazon la potrai fare tua a soli 88,99€ invece di 134,99€!

Logitech MX Keys: tutte le caratteristiche

MX Keys per Mac si presenta come la scelta prediletta per coloro che operano con dispositivi Apple, offrendo una tastiera appositamente concepita per l’ecosistema macOS. Il layout dei tasti Mac e la possibilità di personalizzare i tasti Fn rendono questa tastiera un compagno ideale per gestire le attività lavorative in modo ottimale. I bordi arrotondati dei tasti, saggiamente progettati, si adattano con precisione alle dita, promuovendo una digitazione fluida e confortevole. La superficie opaca, oltre a conferire un tocco di eleganza, assicura un’esperienza di digitazione piacevole, mentre i riferimenti tattili guidano in modo naturale la mano durante le sessioni di lavoro o di scrittura.

La struttura monopiastra in metallo garantisce una base stabile e resistente, mentre la finitura sobria e minimalista dona alla tastiera un aspetto non solo funzionale ma anche esteticamente accattivante. I tasti retroilluminati, poi, si illuminano automaticamente quando le mani si avvicinano, non solo facilitando la visione dei tasti in ambienti meno illuminati ma contribuendo anche al risparmio energetico.

Quanto all’autonomia, MX Keys stupisce con la sua efficienza: offre fino a 10 giorni di utilizzo con una sola ricarica e estende il suo periodo di funzionamento fino a 5 mesi con la retroilluminazione disattivata. Un equilibrio perfetto tra prestazioni e durata della batteria, che consente agli utenti di concentrarsi sul loro lavoro senza preoccuparsi continuamente della carica della tastiera.

MX Keys per Mac si afferma così come la scelta intelligente per chi cerca un partner di lavoro affidabile e stilisticamente raffinato nel contesto dell’universo Apple, arrivando a costare solo 88,99€ invece di 134,99€ grazie allo sconto Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.