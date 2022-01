Una console di Apple con ingegneri Xbox? Una possibilità esplorata

Il futuro dell'industria dei videogiochi potrebbe passare da nuovi competitor, inclusa Apple, ad oggi regina del settore degli smartphone. Il giornalista Jez Corden, sempre molto informato su tutto ciò che riguarda specialmente l'ambiente Microsoft, ha svelato nel corso dell'ultima puntata del podcast The Xbox Two alcuni interessanti retroscena sulle intenzioni del colosso di Cupertino in ambito gaming.

Apple: colloqui con ingegneri Xbox per un possibile ingresso nel gaming?

Secondo il parere di Corden, Apple è una delle indiziate più importanti per diventare una competitor di primo piano nel futuro mercato dei videogiochi. Il gigante di iPhone, iPad e Mac starebbe già esplorando l'ambito videoludico proprio grazie alle sue innovazioni apportate alle GPU installate nei propri laptop, che guardano anche a performance strettamente legate all'intrattenimento elettronico.

E c'è di più: Apple avrebbe contattato degli ingegneri Microsoft che hanno lavorato alla progettazione dei sistemi Xbox per esplorare la possibilità di creare la propria console. Ovviamente è un discorso assai fumoso al momento: si tratta di indiscrezioni che si riferiscono a un periodo temporale non preciso e lo stesso Corden ammette di non sapere se si tratta già di un discorso chiuso in casa Copertino, se si guarda più al Metaverso e al Cloud Gaming o se è uno dei tanti progetti in mente che poi bisognerà vedere se diventeranno davvero concreti.

Insomma, è una indiscrezione interessante che conferma, ma questo potevamo immaginarlo già, che anche la società creata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne sta guardando con concreto interesse verso la futura industria dei videogiochi.

Del resto, con Apple Arcade non si può certo dire che si tratta di un'azienda totalmente estranea a questo mondo, anche se per il momento non compete direttamente con Microsoft, Sony o Nintendo. Per il futuro tuttavia è tutto aperto e con il crescente interesse anche da parte di altri attori, come Netflix, è chiaro che la mela morsicata non si tirerà indietro tanto facilmente.