Una centrale elettrica solare COMPLETISSIMA: Fossibot F2400 è in gran sconto

Una centrale elettrica solare spettacolare. Fossibot F2400 è un sistema potentissimo, che puoi ricaricare con il pannello solare da 200W così da avere sempre energia elettrica gratis, direttamente dal sole. La station all in one da 2400W supporta il collegamento di 13 dispositivi in contemporanea sfruttando tutte le porte a disposizione.

Il prodotto ideale da usare dove non c’è corrente elettrica a disposizione – come in campeggio o in camper – ma anche per risparmiare un po’ sulla bollette, prelevando energia direttamente dal sole.

Complice un goloso sconto limitatissimo, da Geekbuying puoi fare un golosissimo affare e portare a casa il kit composto dalla station e dal pannello solare a prezzo pazzesco: completa l’ordine al volo per avere tutto il set a 1599€ invece di 1835,59€. Le spedizioni, veloci e gratuite, partono da magazzino europeo: il prodotto arriverà a casa in pochissimi giorni.

Un concentrato di tecnologia che offre energia elettrica in qualsiasi situazione: questo è la potente station all in one attualmente in promozione. Come anticipato, a disposizione ci sono ben 13 porte per collegare it tuoi oggetti:

1 ingresso per auto, 12V/10A

1 porta XT60 RV, 12V/25A

2 uscite DC 5521, 12V/3A

2 porte USB A (con supporto alla ricarica rapida QC3.0)

4 ingressi USB Type-C (3 da 20W e 1 da ben 100W)

3 prese Schuko

Insomma, a disposizione hai tutte le porte che potrebbero servirti e non solo. La cosa interessante è che il modello da 2400W è in grado di supportare anche elettrodomestici con un assorbimento abbastanza importante, come un piccolo forno elettrico. Oltre ai 13 ingressi, ovviamente il prodotto integra anche un inverter, un regolatore di carica e – naturalmente – la batteria che fornirà energia quando è carica. C’è persino una torcia per illuminare direttamente, senza dover collegare lampade esterne. Grazie all’intuitivo sistema di gestione, tieni tutto sotto controllo dal pratico display mentre utilizzando la manopola puoi gestire il massimo input in termini di Watt, così da mantenere costante il livello di elettricità erogata.

Per ottenere elettricità completamente gratis, l’ideale è usare il pannello solare ad alta efficienza da 200W per ricarica la centrale. Tuttavia, in caso di emergenza, puoi decidere di effettuare la ricarica tramite presa elettrica, porta accendisigari dell’auto o – ancora – sfruttando in contemporanea il pannello solare e la presa elettrica.

Insomma, non un prodotto qualsiasi o base di gamma. Il kit composto dalla centrale elettrica solare Fossibot F2400 e dal pannello solare da 200W è un set super premium che puoi utilizzare in viaggio, ma anche in casa. Approfitta delle belle giornate di sole per generare elettricità completamente gratis e risparmiare un po’ in bolletta.

Approfitta dello sconto a tempo limitato di Geekbuying e porta tutto a casa a 1599€ invece di 1835,59€. Sii veloce però: si tratta di un’offerta limitata per tempo e scorte. Il prodotto parte da magazzino europeo e lo ricevi a casa con spedizioni veloci e completamente gratuite.

