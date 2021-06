Teclast P20HD è un tablet assurdo: super ottimizzato e con scheda tecnica completissima. Arriva a casa, lo spacchetti ed hai il mondo in mano. Ora è anche scontatissimo a 119€ su Amazon e per me, che ben conosco i prodotti del brand, è un affare che non ci si lascia scappare. Soprattutto, le spedizioni sono rapide e gratis. Sei abbastanza appassionato ed esperto da cogliere l'occasione?

Una belva di tablet in sconto assurdo su Amazon

Ne sono sicura: questo eccellente tablet è per pochi. Si, perché in media l'utente – al momento di scegliere un dispositivo simile – in mente ha solo iPad oppure una qualche soluzione Samsung con Android. Un errore enorme, soprattutto se il budget è limitato. Sono in pochi però quelli che aprono la mente, studiano, approfondiscono e alla fine la spuntano, portando a casa a prezzi ridicoli – in questo caso 119€ appena – prodotti potenti come Teclast P20HD.

Sai come fanno i device di questo brand ad avere questo prezzo? Semplice, Teclast rientra in quella categoria di produttori che ha abbracciato una filosofia: pochissima pubblicità per contenere i costi. In questo modo, ottieni dispositivi eccellenti e li paghi poco. In cambio, l'azienda spera vivamente che tu – dopo aver amato i suoi device – faccia una sorta di passaparola, diffondendo il marchio.

Semplice, vero? Invece di spendere in pubblicità, Teclast “investe” su di te: lascia che il prodotto costi poco e che gli utenti siano i portavoce della qualità degli stessi.

Un meccanismo che ti porta a pagare un gioiellino come Teclast P20HD a 119€ appena: se fosse di una marca più famosa, sarebbe impossibile. Perché? Lascia che ti racconti le specifiche principali e capirai:

ampio display IPS da 10,1″ con risoluzione FHD;

processore octa core con 4GB di RAM e 64GB di storage interno;

con 4GB di RAM e 64GB di storage interno; batteria enorme da 6000 mAh e sistema di ricarica USB C;

enorme da 6000 mAh e sistema di ricarica USB C; supporto al 4G: puoi inserire una SIM e navigare anche quando non c'è rete WiFi e puoi anche telefonare ;

puoi inserire una SIM e navigare anche quando non c'è rete WiFi e puoi anche ; sistema operativo Android 10, super ottimizzato.

Insomma, tutti gli ingredienti per permetterti di avere a disposizione una bombetta di tablet perfetta per goderti film e serie TV, videogiocare, ma anche studiare e lavorare. Quella via di mezzo fra lo smartphone e il PC, che ingombra poco e porti ovunque.

Finalmente, il tablet che costa poco ed è veramente potente, puoi averlo e non ci sarà da temere sulla qualità del prodotto. Sei fra gli utenti che hanno deciso di andare oltre e scegliere i proprio acquisti al netto della pubblicità? Allora il momento di fare un affare è oggi: trovi Teclast P20HD su Amazon a 119€. Devi solo spuntare il coupon in pagina prima di mettere il prodotto nel carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratis, ma attento: di utenti che adorano il brand ce ne sono molti, non posso garantirti che le scorte saranno ancora disponibile quando tenterai l'acquisto. Ti piacciono queste chicche per risparmiatori professionisti? Allora iscriviti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net e raggiungi i 17.000 utenti che ogni giorno fanno affari e si divertono con il nostro team!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Tablet