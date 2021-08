Ci sono offerte che vanno colte al volo, esattamente come quella che ti permette di portare a casa questo speaker Bluetooth super potente (da 30W) a 13€ circa. Un super prezzo, possibile solo grazie ai super saldi eBay, pochi pezzi disponibili.

Potente speaker Bluetooth in gran sconto su eBay

Bello esteticamente, ricorda le casse da discoteca, ma sopra ha una maniglia che ne semplifica il trasporto. Infatti, essendo dotato di batteria integrata, questo gioiellino è perfetto da portare in giro senza il vincolo dei cavi.

Non solo, infatti – grazie al LED RGB integrato – potrai scegliere fra diverse luci colorate, così da avere sempre la giusta atmosfera. Con un audio super potente da 30W, e l'illuminazione che ami di più, l'effetto è assicurato.

Collega il tuo gioiellino sfruttando direttamente il Bluetooth: è ovviamente compatibile con smartphone, tablet, PC, console e non solo. Tuttavia, se non hai a disposizione la connessione senza fili, puoi fare affidamento su altri ingressi. Infatti, non manca una porta USB, uno slot per microSD e anche un ingresso jack audio da 3,5 millimetri.

Super bello, super potente e super completo: questo speaker wireless Bluetooth è un gioiellino e ora lo prendi praticamente quasi gratis da eBay. Completa l'ordine adesso e portarlo a casa a 13,70€ con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Pochi pezzi a disposizione.

