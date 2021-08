Un eccezionale smartwatch, con display super ampio, perfetto per tenere sotto controllo la tua salute. Un gioiellino che ora su Amazon prendi in gran sconto a 21,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis. Sii veloce, le scorte sono in rapido esaurimento.

Smartwatch: eccellenza per la salute in gran sconto

Un bel prodotto sotto il profilo estetico, che ben si abbina a qualsiasi outfit tu scelga. Dotato di display super ampio da 1,69″ perfetto per leggere dal polso tutte le notifiche che riceverai sullo smartphone al quale lo avrai collegato in Bluetooth. Non solo: il suo ampio pannello è perfetto anche per monitorare in tempo reale il tuo stato di salute e il benessere. Non solo il battito cardiaco, puoi anche controllare la pressione sanguigna, approfittando di una stima parecchio precisa.

Ovviamente, è perfetto anche per allenarti. Non solo puoi sfruttarlo come preciso activity tracker, ma puoi anche utilizzare una delle 7 modalità di allenamento specifico, già presenti a bordo del tuo weatable.

Dunque, tirando le somme, con poco più di 20€ porti a casa uno smartwatch incredibilmente completo, direttamente da Amazon. Le spedizioni sono anche rapide e gratis, ma le scorte sono in rapido esaurimento.

