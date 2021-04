Una bicicletta elettrica per muoversi in città. Una mezzo di trasporto sostenibile e super divertente. Un prodotto da scegliere con attenzione, per evitare brutte sorprese. Se sei alla ricerca di un affare, con Bezior X500 Pro l’hai trovato: ora puoi avere questo potentissimo modello a 829,99€ invece di 1099,99€. Ti serve solo uno speciale codice sconto (331JTTCB2AFM). Il venditore è il noto shop GoGo Best, che ti garantisce spedizioni rapide e gratuite da magazzino europeo.

Bicicletta elettrica eccezionale in super offerta

Un design vintage del quale innamorarsi e anche la possibilità di piegare questa bici quando non serve: la potrai trasportare meglio perché – oltre a essere già parecchio leggera – in questa modo ingombrerà pochissimo spazio.

Con il suo motore da 500W potrai raggiungere agevolmente i 30 chilometri orari. La cosa interessante è che non si tratta della classica bici, ma di una mountain bike elettrica in tutto e per tutto, a partire dalle ruote.

Grazie alla sua super batteria, potrai percorrere fino a 100KM prima di dover ricorrere alla ricarica: quanto basta per spostarsi in città oppure per fare una passeggiata in campagna. A decidere quale sia il miglior modo di usare la tua bike, ci penserà l’avanzato software a bordo di Bezior X500 Pro. Infatti, potrai scegliere fra 3 modalità d’uso: 100% elettrico, 50% elettrico (pedalata assistita, in altri termini) oppure totalmente meccanico, potrai godere della tua pedalata a pieno.

Tutte le informazioni che ti servono mentre usi la biciclette, puoi leggere sull’ampio display da 5″ alloggiato direttamente sul manubrio. Ciliegina sulla torta, il sellino di questa bici è pensato per essere super comodo ed ergonomico: non avrai problemi nemmeno sui lunghi tragitti.

Insomma, la bici elettrica Bezior X500 Pro è un vero e proprio gioiellino. Se desideri una Mountain bike super potente, come questa, è il momento di fare un affare e risparmiare circa 270€ sul prezzo pieno. Tutto quello che devi fare per approfittare della promozione è:

collegarti sullo store GoGo Best e mettere il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserire il codice “331JTTCB2AFM”;

il prezzo passerà da 1099,99€ a 829,99€.

Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, direttamente da magazzino europeo. Pochi pezzi disponibili.

