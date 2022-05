Una BESTIA di PC 14" con 16GB di RAM a 299€: sconto del 50% su Amazon

Questo PC portatile con display da 14″ è un vero e proprio spettacolo. Dotato di 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione SSD, adesso risparmi il 50% da Amazon e puoi portarlo a casa a 299,99€ invece di 599,99€.

Per avere il tuo nuovo computer spendendo pochissimo, dovrai essere velocissimo: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dia servizi Prime.

PC 14″ con un sacco di memoria: lo sconto del 50% è imperdibile

Un portatile super sottile, ma che non manca certo di avere tutto quello di cui puoi avere bisogno per lavorare, studiare o rilassarti. Il display full HD da 14″ è sufficientemente ampio per permetterti di utilizzarlo senza sforzare la vista.

Sotto la scocca, il processore Intel Core i3-5005U supportato da ben 16GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. Tantissima memoria a disposizione. Il sistema operativo, già pronto all’uso, è Windows 10.

Non solo, presenti anche tutte le connessioni wireless e a cavo che potrebbero servirti. WiFi dual band, Bluetooth, porta HDMI, due porte USB 3.0, un ingresso jack audio da 3,5 millimetri e ovviamente anche la connessione del caricatore.

Tanta sostanza in un prodotto super compatto: appena 1,4KG. Potrai portarlo in giro ingombro zero e usarlo per la produttività in mobilità senza alcun problema.

Insomma, a questo prezzo, l’affare è troppo ghiotto. Non perdere l’occasione di risparmiare il 50% sull’acquisto di questo PC portatile da 14″: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per accaparrartelo a 299,99€ invece di 599,99€. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido però: si tratta di una promozione a tempo.