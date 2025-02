Una BESTIA di motosega a batteria con barra da 40 cm: prezzo BOMBA

Ti sfido a cercarla, ma soprattutto a trovarla altrove a questo prezzo! Una motosega completa di 2 batterie, ma anche di una barra lunga ben 40 centimetri! Insomma, non il solito modello mini, che risulta perfetto per potature poco impegnative. Un vero e proprio mostro del taglio del legno, adesso in promozione a 92€ appena con spedizioni assolutamente gratuite.

Un’occasione eBay che assolutamente non puoi perdere: completa adesso l’ordine per accaparrartela in kit con batterie e caricatore. Disponibilità residua limitata.

Cosa abbia di diverso questo prodotto rispetto agli altri disponibili in commercio salta subito all’occhio: la barra non è assolutamente né compatta né piccolina. Si tratta di un utensile elettrico pensato per potature impegnative, che però porta con sé tutta la praticità di un sistema a batteria. Non ci saranno miscele che ti faranno impazzire, insieme a un avviamento difficile. Basterà un pulsante per accendere questa eccezionale motosega e iniziare a lavorare, contando su un’ottima autonomia energetica. Infatti, le batterie sono da ben 4Ah.

Con la stagione della potatura in arrivo, un prodotto come questo farà senz’altro la differenza. Destinato certamente a chi già sa come maneggiare gioiellini come questi, ma che non ne può più di tutti i problemi dei motori a scoppio: finalmente, è possibile accedere a un prodotto totalmente elettrico, che però non scende a compromessi con le dimensioni.

Completa adesso il tuo ordine su eBay e prendi questa eccellente motosega con barra da 40 centimetri a 92€ soltanto con spedizioni assolutamente gratuite. Non sappiamo quanti pezzi sono ancora a disposizione, quindi non rischiare e accaparratela al volo.