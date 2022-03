Una BESTIA di mini PC con 8GB di RAM e SSD 128GB a 185€ (Amazon)

No, non una soluzione provvisoria o per tamponare. Questo mini PC è un potente computer desktop, compatto solo nelle dimensioni. Dotato dell'ottimo processore Intel Gemini Lake N4120, che gestisce al meglio Windows 10 Pro, a bordo ci sono ben 8GB di RAM e 128GB di memoria SSD, che puoi addirittura espandere.

Per approfittare del doppio sconto presente adesso su Amazon, e portare tutto a casa a 185€ circa appena, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l'ordine. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promo limitata.

Mini PC con 8GB di RAM e 128GB di SSD: a questo prezzo è un affare

Il produttore di questo gioiellino è BMAX, ormai leader nel settore di prodotti compatti perfetti per la produttività. Essenzialmente, puoi creare la tua postazione di lavoro ovunque. Basta un monitor (banalmente anche la TV) con ingresso HDMI. Mouse e tastiera e sei pronto a lavorare.

A bordo, tutta la connettività che serve. Dal WiFi dual Band al Bluetooth. Completa anche la parte per la connessione cablata. Ci sono due porte USB 3.0 ad alta velocità, 2 porte USB 2.0, una USB C, un ingresso jack da 3,5 millimetri e ben due ingressi HDMI. Questo implica che puoi collegare anche due monitor in contemporanea se lo desideri.

L'intera struttura del box è pensato per dissipare al meglio il calore, così da garantirti sessioni di utilizzo intenso senza doverti preoccupare dei surriscaldamenti. In più, esteticamente, questo mini PC è un vero e proprio spettacolo per gli occhi.

A questo prezzo, e così completo, è un'autentico affare, che puoi fare direttamente su Amazon. Porta adesso a casa il modello com 8GB di RAM e 128GB di spazio di archiviazione a 185€ circa appena. Spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per approfittarne. Spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.