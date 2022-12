Un ventilatore? Sembra, ma è una CALDA stufa a basso consumo: 23€ (-40%)

Questo interessante gadget ha tutta l’aria di essere un ventilatore compatto, ma è tutt’altro. Infatti, è una calda stufa con ventola. Consuma pochissimo e scalda in pochissimi minuti, oltre a essere un bellissimo oggetto di design. Complice un ottimo sconto a tempo limitato, puoi risparmiare il 40% e prenderla da Amazon a prezzo piccolissimo: completa l’ordine al volo per prenderla a 23€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii rapido.

Compatta e poco ingombrante, puoi sistemarla su un scrivania, su un mobile o addirittura sul comodino. Dopo averlo accesa, grazie alla ventola e al sistema di riscaldamento in ceramica, potrai ottenere il calore che desideri in una manciata di secondi. La cosa interessante è che non dovrai preoccuparti dei consumi energetici. Infatti, impostata al minimo non assorbe più di 500W mentre al massimo si ferma comunque agli 800W. Meno della metà rispetto al consumo medio degli altri modelli in commercio.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 40% su questa spettacolare stufa, il cui design rispecchia pienamente quello di un ventilatore. Super compatta, versatile e utile, a questo prezzo è un vero e proprio affare. Non perdere l’occasione di risparmiare il 40% su Amazon: completa l’ordine al volo per accaparrartela, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, in promozione durerà ancora pochissimo.

