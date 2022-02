Il vecchio iPhone 11 supera Galaxy S22: che succede?

Stando a quanto si apprende, il processore Bionic A13 di iPhone 11 supera le prestazioni del SoC Exynos 2200 del Galaxy S22 in alcuni test benchmark.

Apple Bionic A13 di iPhone 11: ancora valido?

Anche il Galaxy S22 Ultra sembra esseremun flagship senza compromessi, dai benchmark si scopre però che non regge il confronto con iPhone 13 Pro Max di Apple alimentato dal SoC Bionic A15.

Va notato, tuttavia, che i benchmark non indicano il quadro completo, ma possono essere abbastanza illuminanti per i dispositivi. Gli ultimi benchmark relativi a Exynos 2200 rispetto al chip A13 Bionic (2019), indicano prestazioni GPU e CPU migliori per l'iPhone 11 (rilasciato nel 2019) rispetto al Galaxy S22. Un altro problema che è stato strettamente connesso con il chip di punta Exynos 2200 è il surriscaldamento del dispositivo.

Queste prestazioni apparentemente sotto la media del Galaxy S22 arrivano a causa dei numerosi problemi legati al processo energetico del chip che alimenta il device; i bug vari e eventuali si aggiungono ai crescenti che abbiamo appreso sul terminale.

Alcuni osservatori del settore ritengono che S22 sia stato lanciato d'urgenza sul mercato e potrebbe avere sulle sue tracce una serie di malfunzionamenti; è presto per dirlo. Dovremmo testarlo a fondo prima di poter affermare una cosa simile; al momento sono solo supposizioni e ipotesi di leakster vari e eventuali.

Va notato che il chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 viene utilizzato anche in alcuni modelli S22 al posto dell'Exynos 2200 e il chip offre prestazioni migliori rispetto alla controparte Samsung.

Inoltre, alcuni dei problemi osservati relativi all'S22 i modelli potrebbero essere corretti o alleviati da update software successivi, quindi non c'è bisogno di gridare al panico. A nostro avviso, il modello base della gamma di smartphone premium del costruttore coreano è comunque una buona scelta nel complesso, anche se potrebbe avere alcuni difetti di gioventù. Sarebbe strano il contrario.