Samsung Galaxy S22 Ultra: la ricarica rapida è una delusione?

Quanto velocemente si carica il Galaxy S22+ o il Galaxy S22 Ultra a 45 W? I colleghi di SamMobile hanno testato la fast charge cablata dei nuovi flagship così da fornirci un primo assaggio delle potenzialità di questa tecnologia. Ecco i risultati.

Samsung Galaxy S22: la fast charge da 45W non stupisce

Come l'S22 Ultra, anche l'S22+ è dotato del supporto per la ricarica super veloce da 45 W. Purtroppo, questi due flagship non sono stati in grado di impressionare gli esperti di SamMobile sul fronte della fast charge cablata. Si segnala che le prestazioni non sono state degne di nota né sul modello di punta, né su quello intermedio S22 Plus. Di fatto, hanno scritto:

Abbiamo pensato che forse questo telefono corrisponderà alle affermazioni di Samsung e che sia davvero in grado di raggiungere il 50% di carica in 20 minuti. Bene, ora siamo stati in grado di testare il Galaxy S22+ sia con una ricarica da 45 W che con una ricarica da 25 W, e ci sono sia buone notizie che cattive notizie. La buona notizia è che il Galaxy S22+ è riuscito a raggiungere il 49% di carica in 20 minuti, e questo è praticamente buono come quello che sostiene Samsung. La cattiva notizia? La ricarica complessiva di 45 W continua a essere un affare “ottimo se ce la avete, nessun problema se non la avete“.

Al contrario, durante il test con S22 Ultra, molti lettori hanno segnalato che il nuovo caricabatterie da 45 W di Samsung potrebbe caricare le ultime ammiraglie dell'azienda più velocemente, quindi, anche se costa davvero moltissimo (circa 50€), potrebbe far la differenza in questo senso.

Tuttavia, le specifiche del nuovo charger sembrano essere invariate rispetto al modello di vecchia generazione, visto che è il circuito all'interno del telefono che decide quanto velocemente si carica un telefono; siamo curiosi di provarlo, a questo punto.

Nel frattempo, vi invitiamo a vedere il video di SamMobile pubblicato sopra per vedere come si è comportato il Galaxy S22+ a vari intervalli di tempo con il “vecchio” caricabatterie da 45 W e anche con il caricabatterie originale di Samsung da 25 W.

