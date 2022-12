Un uomo ha rubato centinaia di iPhone da un Apple Store a Manhattan

Curiosa storia quella che vi stiamo per raccontare adesso; abbiamo appreso che un uomo, a Manhattan (New York) ha subito un furto di oltre 125 iPhone per un valore di circa 95.000 dollari. Ma cosa è successo?

La rapina di iPhone più grande della storia

Leggiamo che un negozio di vendita al dettaglio di iPhone a New Work ha subito una perdita devastante sul suo bilancio finanziario a causa di un furto avvenuto nel suo store. Un uomo di circa 27 anni infatti, è entrato e ha acquistato circa 300 iPhone dal suddetto Apple Store che si trova sulla Fifth Avenue della città. All’uscita del locale è stato poi aggredito da due uomo che ne hanno rubati circa la metà.

La rapina (e non un semplice furto) è avvenuta intorno alle ore 13:45 ed è stata prontamente denunciata alle autorità locali. Per fortuna non si riportano danni e l’uomo in questione non ha subito ferite gravi ma ha ricevuto un pugno sulla faccia.

Voi vi starete chiedendo: perché una persona compra 300 iPhone in simultanea? Semplice: si scopre che la vittima è un cliente abituale di grandi volumi di dispositivi perché poi tende a rivenderli. Nello specifico, ha perso iPhone 13 per un valore di circa 95.000 dollari. Al momento ci sono le indagini in corso e i malviventi sono ancora a piede libero.

Ad oggi poi non sappiamo nulla di aggiuntivo; tutto è avvolto nel mistero. Appena avremo maggiori informazioni ve le forniremo. Restate connessi con noi. Sicuramente i criminali verranno catturati con l’aiuto delle telecamere presenti nell’Apple Store.

