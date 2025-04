Un termostato intelligente per un comfort ottimale: l'offerta da non perdere

Se sei alla ricerca di un termostato intelligente, tado° X è quello che fa per te: questo dispositivo è progettato per ottimizzare il controllo del riscaldamento in ambienti domestici. Funziona come termostato cablato, offre un’intergrazione avanzata con il sistema di riscaldamento esistente e permette una gestione più efficiente e personalizzata della temperatura.

Questo termostato è pensato se desideri ampliare il tuo sistema tado° con un controllo più preciso della temperatura in stanze specifiche. Grazie alla sua connessione cablata ti garantisce una comunicazione stabile con la caldaia o con altri dispositivi di riscaldamento compatibili.

Uno dei suoi punti di forza è il controllo smart tramite app, che consente di regolare la temperatura da qualsiasi luogo, direttamente dallo smartphone. Inoltre è compatibile con Alexa, Siri e Google Assistant, e ti offre così la possibilità di gestire il riscaldamento anche con comandi vocali. Questa funzione è particolarmente utile se cerchi un’esperienza smart che renda la tua casa più intelligente.

L’installazione del dispositivo è estremamente semplice e può essere effettuata autonomamente seguendo le istruzioni fornite nella sua confezione di vendita. Tuttavia è importante notare che questo modello non è compatibile con la versione tado° V3+, quindi è necessario verificarne la compatibilità prima dell’acquisto.

Una volta installato, il dispositivo ti offre una serie di funzioni avanzate, tra cui la rilevazione di finestre aperte e la geolocalizzazione, che ti permettono di risparmiare energia riducendo automaticamente il riscaldamento quando nessuno è in casa.

Il termostato intelligente tado° X è una scelta eccellente se desideri migliorare il controllo del riscaldamento domestico in modo pratico ed efficace, inoltre la sua installazione è intuitiva e ti consente di avere un’esperienza davvero avanzata. Non lasciarti sfuggire l’occasione di averlo a casa tua con il 26% di sconto e approfitta ora dell’offerta imperdibile!