Un tablet a Natale: 3 OTTIMI modelli a meno di 200€ (consegna rapida)

Un tablet da mettere sotto l'albero per Natale. Su Amazon ci sono ottimi modelli a meno di 200€, tutti potenti e con ampio display. Ne ho selezionati 3, la cui consegna è garantita in tempo per fare i regali. Spedizioni veloci e gratis, garantite dai servizi Prime.

Tablet per Natale: migliori modelli a meno di 200€

Tre modelli, tre brand affidabili, tre prodotti Android con ampio display e buonissime prestazioni. Scegli solo quale preferisci e completa velocemente l'ordine, c'è ancora poco tempo per ricevere i prodotti prima del 25 dicembre.

Il primo è il super desiderato Lenovo Tab M10 Plus, con display da 10″ dotato di risoluzione FHD. Processore octa core Mediatek, 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione. Perfetto per qualsiasi attività, lo prendi a a gran prezzo. Si tratta del modello più versatile di tutti, poiché è anche molto sottile e leggero, perfetto da portare in giro. Lo trovi a 179€ appena.

Il secondo modello è di CUBOT ed è appena stato lanciato, si tratta quindi del più recente. Schermo da 10″, Android 11, processore octa core e super autonomia energetica. La vera chicca di questo modello è il supporto al 4G: puoi inserire una SIM e navigare in autonomia quando non sei a casa. Lo prendi a 189€ circa: spunta il coupon in pagina e fai il tuo affare.

Per finire, il modello con il migliore rapporto qualità/prezzo. Si tratta del celeberrimo Huawei MatePad T10S. Anche per lui display da 10″, corredato di ben 2 speaker per un audio stereo super corposo e appagante. Dotato di processore octa core, a corredo ci sono 2GB di RAM e 32GB di spazio di archiviazione. La velocità è garantita dalla sola presenza dei Huawei Mobile Services (mancano i Google Mobile Services). Un prodotto di ottima fattura, ora a prezzo super contenuto: puoi prenderlo a 129€ appena.

Questi tre ottimi tablet a meno di 200€ perfetti da regalare a Natale. Completa l'ordine con un click da Amazon, così da porteli ricevere in tempo. Sii rapido però, il tempo è quasi scaduto.