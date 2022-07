Un smartwatch MOZZAFIATO a 23€: c'è lo zampino di Xiaomi (e si vede)

Questo smartwatch è la classica perla che devi conoscere per capirne il potenziale. Diversamente, sembra uno dei tanti dispositivi in vendita su Amazon. Invece, è parte dell’ecosistema Xiaomi ed è stato realizzato dal brand Haylou con estrema cura dei dettagli.

Con il coupon sconto del 40%, lo porti a casa a 23€ circa appena ed è un affare assolutamente da non perdere. Perfetto per la salute, dispone anche di 12 tipologie di workout per permetterti di monitorare alla perfezione ogni allenamento. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Eccezionale smartwatch by Xiaomi a gran prezzo su Amazon

Un dispositivo pensato per essere un completissimo assistente da polso. Il suo ampio display ad alta visibilità, da ben 1,69″, ti permette di gestire senza problemi notifiche e avvisi in arrivo sullo smartphone al quale avrai deciso di collegarlo in Bluetooth. Ancora, puoi leggere senza sforzo i valori del battito cardiaco, della quantità di ossigeno nel sangue, della qualità del riposo notturno e di tutti gli altri parametri dedicati alla salute.

Per finire, è super bello sotto il profilo estetico e si abbina sia agli outfit sportivi che a quelli più eleganti. Proprio a tema sport, non sottovalutare le sue doti da personal trainer: non solo ha tutte le feature che si richiedono a un ottimo activity tracker, è anche dotato di 12 modalità sportive dedicate.

Accaparrati adesso questo eccezionale smartwatch dell’ecosistema Xiaomi a prezzo bassissimo da Amazon: spunta il coupon in pagina, ottieni lo sconto del 40% e portalo a casa a 23€ circa appena. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitata, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.