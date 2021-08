Secondo quanto si legge in rete, un Samsung Galaxy A21 avrebbe preso fuoco all'interno di un aereo costringendo l'utenza a bordo all'evacuazione.

Samsung Galaxy A21 costringe le persone ad evacuare l'aereo

Gli smartphone Samsung hanno avuto diversi problemi relativi al surriscaldamento di alcune unità che alla fine hanno preso fuoco. Addirittura, questo problema ha avuto conseguenze fatali in diversi casi.

Ora si apprende di un nuovo incidente causato da una simile criticità: i passeggeri di un volo Alaska Airlines decollato da New Orleans verso Seattle sono stati costretti a evacuare l'aereo dopo che un Samsung Galaxy A21 ha preso fuoco.

Il telefono è stato completamente bruciato e non ci sono stati feriti tra i passeggeri e l'equipaggio del volo. In una dichiarazione del portavoce dell'aeroporto di Seattle, Perry Cooper, si evince che l'uomo ha confermato l'accaduto. Fonti dell'Alaska Airlines hanno confermato l'incidente, poiché l'equipaggio ha utilizzato estintori e un sacchetto di contenimento della batteria per soffocare e fermare l'incendio, mentre i passeggeri uscivano attraverso gli scivoli di evacuazione. Due dei membri dell'equipaggio hanno riportato ferite, ma sono stati curati in una struttura sanitaria locale e dimessi subito dopo.

Samsung ha anche rilasciato una dichiarazione sull'incidente, sottolineando che la sicurezza rimane la massima priorità dell'azienda. La società ha anche promesso che farà luce sull'incidente di Seattle per portare a galla i misteri legati alla combustione spontanea del suo dispositivo.

Ci auguriamo che l'OEM sudcoreano svolga effettivamente un'indagine dettagliata sul telefono in questione. La gravità del difetto osservato dopo l'indagine determinerà l'eventuale richiamo del Galaxy A21 presso l'utenza. Staremo a vedere.

Samsung

Smartphone