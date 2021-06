Samsung Galaxy A21s è in promozione su Amazon ad appena €177,00. Un piccolo ribasso rende il prezzo di listino più conveniente creando un'ottima opportunità di acquisto.

Uno smartphone degno di nota: Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s è uno smartphone di fascia economica che si sa difendere bene grazie all'introduzione di alcune specifiche tecniche che sono degne di citazione. Disponibile in colorazione Bianca, il dispositivo vanta un'estetica curata nei minimi dettagli.

Il suo display è un infinity O che vanta 6,5 pollici di ampiezza. Attraverso la risoluzione HD+ 720 x 1600 pixel la visione dei contenuti viene resa molto dinamica e immersiva. Inoltre il rapporto corpo schermo è ottimizzato.

Il processore montato è un octa core che viene affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione per offrire sempre delle prestazioni fluide e generalmente veloci. Inoltre la memoria può essere espansa fino a 512 GB mediante inserimento di una MicroSD.

Nonostante si tratti di un smartphone di fascia economica, l'apparato fotografico e degno di nota visto che monta una quad camera posteriore con sensore principale da 48 megapixel. Le altre tre lenti hanno una risoluzione di 8 e 2 megapixel per scattare foto in varie modalità. Ammontano a 13, invece, i megapixel della fotocamera frontale.

Per quanto riguarda la batteria, poi questa vanta un valore tipico di 5000 mAh che assicura un'autonomia più che giornaliera. La ricarica avviene in modalità rapida da 15W. Tra le altre features, infine, è presente il lettore di impronte digitali posizionati sul retro e il riconoscimento del viso per uno sblocco istantaneo.

Samsung Galaxy A21s può essere acquistato su Amazon a soli €177. Acquista oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In caso contrario, le spedizioni sono gratuite ma operate in una settimana circa. Lo smartphone è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.

