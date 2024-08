Un rasoio per domarli: Philips OneBlade crolla al 37% in meno!

Quanto sarebbe bello avere un solo rasoio sia per la barba che per gestire i peli del corpo, senza doversi circondare da tanti dispositivi differenti? Beh, Philips OneBlade è in grado di fare praticamente tutto grazie ai suoi accessori e, con lo sconto del 37%, lo pagherai 39,99€!

Tutte le caratteristiche del Philips OneBlade

La caratteristica vincente di questo rasoio è la sua lama a doppia direzione, con un doppio sistema di protezione, composto da un rivestimento scorrevole e punte arrotondate, il quale assicura una rasatura confortevole e sicura. Inoltre, la lama in acciaio inossidabile è progettata per durare fino a 4 mesi, mantenendo prestazioni elevate e durature anche dopo decine di rasature.

Se desideri una barba perfettamente uniforme, il pettine regolabile a 5 posizioni ti permette di scegliere la lunghezza ideale, variando da 1 a 5 mm. Per chi ha bisogno di rifinire i contorni, invece, la lama a doppia direzione è perfetta per creare linee precise e dare forma al proprio look. E se preferisci una rasatura a pelle, basta utilizzare OneBlade senza pettine per ottenere un risultato liscio e ravvicinato. Ma questo rasoio è anche ideale per la cura del corpo, grazie al kit corpo incluso che rende semplice e sicuro radere e rifinire i peli corporei.

Infine, la sua batteria ti consente di portarlo ovunque, assicurando un’ottima autonomia anche durante i viaggi, col suo cavo USB incluso in confezione sempre pronto a ricaricarlo!

Approfitta dello sconto del 37% per prendere l’incredibile rasoio elettrico Philips OneBlade, con tutti i suoi accessori, a 39,99€ anziché 62,99€!