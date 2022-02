Un quinto degli utenti Android passerà al Galaxy S22

Sebbene la serie Samsung Galaxy S22 non sia ancora disponibile per il preordine in tutto il mondo, i clienti possono mostrare il loro interesse per la formazione registrandosi sul sito Web della compagnia. E secondo un recente sondaggio, il modello più ricercato del trio di flagship in arrivo è, ovviamente, il Galaxy S22 Ultra.

Samsung Galaxy S22: si prevede un'adozione da record

Quasi 11.000 clienti di smartphone Android negli Stati Uniti hanno partecipato a un sondaggio di SellCell. Il sondaggio è stato pensato per valutare l'interesse dei consumatori per la serie Galaxy S22 e suggerisce che il 20% dei possessori di smartphone Android sta cercando di eseguire l'aggiornamento ad uno dei nuovi modelli di device top di Samsung.

Il 20% potrebbe non sembrare molto a prima vista, ma lo è, dato il numero di telefoni sul mercato e i consueti schemi di aggiornamento. Se il 20% degli utenti di smartphone Android comprerà davvero un S22 quest'anno, allora si prospetta un anno da record per l'azienda.

Il 44,4% di tutti i clienti che intendono passare al Galaxy S22 quest'anno ha dichiarato di preferire il modello Ultra. Il 30,1% sceglierà il Galaxy S22 standard e il 25,5% prevede di passare al Galaxy S22+.

Il Galaxy S21 Ultra è recentemente diventato il telefono più venduto

Nelle ultime settimane, il Galaxy S21 Ultra è diventato il telefono più scambiato al mondo di Android. Secondo i sondaggi, questo ha rappresentato il 22,3% di tutte le permute di smartphone Android avvenute nelle ultime due settimane.

La fonte correla questo improvviso aumento degli scambi con la crescente popolarità del Galaxy S22 Ultra. Tuttavia, quest'ultimo telefono non è ancora disponibile per il preordine, quindi non è chiaro come uno potrebbe influenzare l'altro.

Indipendentemente da ciò, si ipotizza che anche il Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 sembrano essere entrati nella lista dei primi 10 telefoni Android più venduti, e quest non è un buon segno dato che sono stati rilasciati sul mercato solo cinque mesi fa.

Entrambi i telefoni pieghevoli hanno inizialmente registrato cifre di vendita molto elevat, ma al momento non è chiaro quanti utenti torneranno ad utilizzare i normali telefoni “candy bar”; staremo a vedere.