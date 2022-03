Un prodotto, 12 utilizzi: il regalo PERFETTO per la Festa del Papà

Un singolo prodotto che al suo interno nasconde 12 utilizzi diversi. È un gadget multiuso che per il tuo papà sarà un regalo perfetto. Lo può tenere dappertutto: a casa, in macchina, nel garage, in giardino. Sicuramente un utilizzo glielo trova perché con quello che può fare, torna utile in qualsiasi momento.

Grazie alla promozione in corso su Amazon, te lo porti a casa a prezzo stracciato: 16,99€ e lo ricevi a casa in un click. Le spedizioni? Completamente gratuite e veloci in tutta Italia se hai Prime attivo sul tuo account.

Prodotto multiuso: mai fatto regalo più azzeccato alla festa del papà

Di dimensioni compatte, questo prodotto è semplice eppure completo. Ci mancherebbe se fosse il contrario visto che integra 12 mezzi diversi per utilizzarlo. Realizzato con i migliori materiali è resistente e robusto quindi non è un regalo usa e getta, ma un qualcosa che rimarrà nella vita del tuo babbo a lungo.

In modo particolare ti dico subito che al suo interno ha:

un martello;

un tagliaunghie;

una tronchesina;

una pinza;

un coltello affilato;

una sega;

un coltello seghettato;

una lima;

un cacciavite a lama piatta;

un cacciavite a croce;

un apri bottiglia;

una pinza classica.

Il tutto è corredato di un fantastico sistema di sicurezza che sblocchi e blocchi in una sola mossa e tiene tutto a posto nel tempo libero.

Cosa aspetti allora? Acquista al volo questo prodotto 1 in 12 spuntando immediatamente il coupon: paghi appena 16,99€ e lo ricevi a casa volando. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo sul tuo account.

Non perdere neanche un secondo in più, visto l'idea geniale i coupon disponibili potrebbero finire presto, ben prima della festa del papà.