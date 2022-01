Un porno di Final Fantasy 7 interrompe la seduta del Senato!

Se a noi italiani piace farci riconoscere in tutto il mondo, bisogna dire che a volte abbiamo delle trovate veramente originali. Ha fatto il giro del mondo la notizia che un porno di Final Fantasy 7, incentrato sul personaggio di Tifa Lockart, è stato proiettato durante l'ultima seduta del Senato, che si era riunito per discutere sulla trasparenza dei dati nel processo decisionale politico.

L'incontro era condotto dalla senatrice del Movimento Cinque Stelle, Maria Laura Mantovani, e prevedeva l'intervento via Zoom di Giorgio Parisi, uno dei vincitori del Premio Nobel per la Fisica dello scorso anno. Tuttavia, nel momento “clou”, la chiamata è stata misteriosamente dirottata verso qualcuno che condivideva il proprio schermo mentre riproduceva un anime pornografico ispirato a Final Fantasy 7.

La seduta è stata ovviamente interrotta per ripristinare la situazione alla normalità, ma il danno era già stato fatto e le immagini dei deputati evidentemente imbarazzati hanno fatto il giro del mondo.

Inizialmente la Mantovani ha continuato a parlare come se nulla fosse, poi qualcuno richiama la sua attenzione e nel giro di qualche secondo, che sembra essere durato un'eternità, grazie all'aiuto del suo assistente riesce a chiudere il feed condiviso e riprendere così la seduta.

Non è ancora chiaro cosa sia esattamente accaduto: i presenti incolpano alcuni hacker che sarebbero riusciti a intrufolarsi nella chiamata per condividere così lo schermo che riproduceva il video a luci rosse. Ma è evidente che qualcosa non ha funzionato nei sistemi di sicurezza regalando ai presenti, ma soprattutto agli spettatori, un momento “hot” che non dimenticheranno tanto facilmente.