Un PC così piccolo e potente non l'hai MAI VISTO (139€)

Il tuo prossimo PC è così piccolo da stare in palmo di mano. Piccolo, ma allo stesso tempo super potente. L'edizione con 8GB di RAM, e Windows 10 Pro a bordo, la prendi in gran sconto a 139€ su Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine per accaparrartelo prima che la promozione finisca. Le spedizioni sono rapide e gratis, ma la promozione è super limitata.

Impressionante mini PC a prezzo ridicolo su Amazon

La compattezza è certamente uno dei suoi principali punti di forza, ma non è l'unico. Grazie alle dimensioni irrisorie, puoi collegarlo in un attimo a monitor o TV e avere il tuo computer a disposizione. Basta una porta HDMI e una USB per l'alimentazione.

A bordo, il processore Intel Atom X5-Z8350, supportato da 8GB di RAM e 128GB di storage interno. Il sistema operativo è già installato: alla prima accensione, avrai subito a disposizione Windows 10 Pro, pronto da utilizzare. Non mancano tutte le porte che ti possono servire, oltre a uno slot per inserire un microSD ed espandere ulteriormente la memoria.

Le connessioni wireless principali sono due. C'è il WiFi dual band (2,4 Ghz e 5 Ghz) e anche il Bluetooth 4.2. Insomma, tutto quello che ti serve per studiare, lavorare e svagarti, a portata di palmo di mano.

Colleghi il tuo mini PC ovunque ti serva e – quando hai finito – lo stacchi e lo porti sempre con te. Questo gioiellino adesso lo prendi a gran prezzo su Amazon: spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 139€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.