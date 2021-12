Un nuovo Xiaomi Store aprirà i battenti in provincia di Foggia

Xiaomi, in vista del Natale, annuncia l’apertura di un nuovo Store in provincia di Foggia, prevista per il prossimo 16 dicembre. Nel corso del 2021 sono stati inaugurati 6 Xiaomi Store e 10 Xiaomi Corner, per un totale di ben 33 punti vendita in tutta Italia in soli tre anni e mezzo.

Nuovo store di Xiaomi inaugurato il prossimo 16 dicembre

Presso il Centro Commerciale GrandApulia (Foggia), giovedì 16 dicembre alle ore 10.30 un nuovo Xiaomi Store aprirà le porte al pubblico e per l'occasione l'azienda ha organizzato alle ore 12.00 una Classroom per un numero limitato di 30 persone, che avranno la possibilità di scoprire caratteristiche e funzionalità dell’ultima serie Xiaomi 11T.

Riportiamo di seguito le dichiarazioni di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia:

“Il 2021 è stato un anno straordinario per Xiaomi e siamo sicuri che questo trend continuerà e si rafforzerà nel 2022 portando il brand a essere sempre più conosciuto e riconoscibile in Italia”.

Il nuovo punto vendita occuperà un’area di 150mq e coinvolgerà 6 customer assistant, pronti a fornire il loro supporto per ogni necessità o curiosità. Lo Store italiano numero 22, secondo nella regione Puglia, rafforza così la presenza di Xiaomi nel Belpaese, sottolineando e premiando il grande legame esistente tra il brand e il pubblico italiano.