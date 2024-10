Un nuovo test spinge il 6G oltre i limiti: raggiunti i 938 Gbps

938 Gbps. È la – sbalorditiva, non c’è che dire – velocità raggiunta dai ricercatori che stanno sperimentando la prossima generazione di 6G. Per fare un paragone, a una tale velocità si potrebbero scaricare 20 film in alta definizione in un secondo.

Con il 5G si raggiungono i 20 Gbps

Il team di ricerca dell’University College of London ha utilizzato una combinazione di frequenze più ampia del solito per raggiungere questa incredibile capacità di trasmissione nell’intervallo di frequenza 5-150 GHz. Lo sforzo supera quello dei ricercatori giapponesi, che hanno recentemente eseguito un test di rete 6G che ha raggiunto velocità 20 volte superiori a quelle dell’attuale standard di rete 5G.

Ciò dimostra l’enorme potenziale di crescita e sviluppo delle future reti 6G, anche se consideriamo che i dati di laboratorio solitamente corrispondono poco all’effettiva realizzazione della rete da parte degli operatori, che devono far fronte a diverse restrizioni di spettro e di distribuzione.

Infatti, l’attuale standard 5G potrebbe raggiungere, teoricamente, i 20 Gbps di velocità. Il condizionale è d’obbligo, perché nella realtà raggiunge velocità molto inferiori. E probabilmente è ciò che accadrà anche alle reti 6G quando saranno rese disponibili al mondo.

Questo nuovo standard è ancora in fase di definizione e la prima distribuzione commerciale non è prevista prima del 2030. Nel frattempo, più la ricerca farà progressi, più è probabile che il risultato finale sarà di gran lunga migliore di quanto attualmente previsto in confronto alle velocità e alle caratteristiche delle reti 5G.