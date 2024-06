Un nuovo OnePlus Watch in arrivo? Spuntano degli indizi

OnePlus è pronta a lanciare un nuovo smartwatch? Sembrerebbe proprio così: il portale 91Mobiles ha infatti individuato un nuovo modello di OnePlus Watch nel database indiano del Bureau of Indian Standards, ovvero l’organismo che si occupa di rilasciare la certificazione BIS che garantisce qualità, sicurezza e affidabilità dei prodotti.

Il modello in questione è stato etichettato OPWWE234, molto simile a OPWWE231 che rappresenta invece OnePlus Watch 2. Una strettissima somiglianza di numeri, che suggerisce una possibile similarità tra i due dispositivi.

Potrebbe essere OnePlus Watch 3?

La lista non fornisce ulteriori informazioni, ma lo stesso modello è stato scovato anche nel database TUV Rheinland, che ha rivelato un piccolo dettaglio in più: una batteria da 500 mAh, identica a quella del Watch 2. Le voci hanno iniziato a circolare, così come le indiscrezioni: una buona fetta di utenti crede che il nuovo prodotto possa trattarsi del OnePlus Watch 3.

Considerando che OnePlus Watch 2 è stato rilasciato soltanto qualche mese fa, è tuttavia improbabile che l’azienda abbia già intenzione di presentare già un successore. In più, la comparsa della certificazione BIM suggerisce anche un lancio imminente del nuovo prodotto, rendendo più plausibile che possa trattarsi di una variante del Watch 2, piuttosto che di un nuovo modello.

Una teoria è che OnePlus sia pronta a lanciare una versione più economica di Watch 2, a discapito di alcune delle sue funzionalità avanzate ma concentrandosi piuttosto su quelle smart essenziali – come il monitoraggio delle attività e le notifiche. Un’altra possibilità è che si tratti di un’edizione speciale o di una variante cromatica di OnePlus Watch 2. Non è inoltre chiaro se questo nuovo modello verrà rilasciato al di fuori dell’India.