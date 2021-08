Apple Arcade sta ottenendo un nuovo gioco a tema Castlevania. Si chiama Grimoire of Souls ed è elencato come un titolo “in arrivo“.

Castlevania: un ritorno in grande stile

Con l'eccezione di una serie di anime su Netflix, negli ultimi anni non ci sono stati grandi titoli facenti parte della saga di Castlevania in arrivo sul mercato. Tuttavia, sembra che le cose stiano per cambiare: lo sviluppatore Konami ha appena annunciato un nuovo videogioco in arrivo esclusivamente su Apple Arcade.

Il nuovo titolo si chiama Castlevania: Grimoire of Souls ed è descritto come “un originale gioco d'azione a scorrimento laterale che presenta una serie di personaggi classici e amati dal catalogo di successo della serie“. La grafica sembra certamente una buona partenza per la serie, ma ci sono alcuni nomi importanti a bordo, tra cui la designer dei personaggi Ayami Kojima e il compositore Michiru Yamane; hanno entrambi contribuito alla serie sin dall'iconica Symphony of the Night. Grimoire of Souls non ha una data di uscita, ma Apple afferma che “arriverà presto”.

Se il nome suona familiare, è probabilmente perché Konami ha precedentemente lanciato una versione di Grimoire of Souls in Canada prima di chiuderlo l'anno scorso. Quella particolare versione era free-to-play con l'aggiunta di microtransazioni, una funzionalità assente da tutti i giochi Apple Arcade.

La notizia arriva in un momento abbastanza intenso per il servizio di giochi in abbonamento di Apple. Oggi arriva il lancio della seconda parte di Fantasian, un classico gioco di ruolo del creatore di Final Fantasy Hironobu Sakaguchi, mentre è in arrivo anche il Tetris Beat incentrato sulla musica.

