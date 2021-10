Un Motorola Moto G5 ha salvato una persona da una rapina

Curiosa vicenda quella del Motorola Moto G5 che diventa un supereroe e “prende” un proiettile per il suo proprietario durante una rapina a mano armata.

Motorola Moto G5: più forte dell'Incredibile Hulk

Non tutti i supereroi indossano mantelli: alcuni indossano delle custodie. Questo è esattamente ciò che ha dimostrato un Moto G5 di un utente brasiliano che è diventato “un eroe” (il telefono) dopo aver salvato la vita a una persona durante una rapina a mano armata in Brasile.

Stranamente, la custodia del telefono aveva un'immagine di un eroe a prova di proiettile della Marvel, l'Incredibile Hulk: coincidenza davvero molto bizzarra.

L'incidente è avvenuto giovedì scorso quando la vittima è stata colpita da un colpo di arma da fuoco durante un tentativo di rapina in un'area rurale del comune di Petrolina, una regione nel nord-est del Paese. La vittima è stata portata d'urgenza all'ospedale universitario subito dopo, con i medici che si preparavano al peggio.

Tuttavia, sono rimasti sorpresi nello scoprire che il proiettile non è era nemmeno penetrato nella sua pelle, grazie al Moto G5, un nuovo contendente al titolo di telefono “invicibile”. Il proiettile ha sfiorato l'anca della vittima e, sebbene l'uomo fosse ancora scosso, ha riportato solo un piccolo livido, secondo il dottor Pedro Carvalho.

Al momento della denuncia, i sospetti non sono stati identificati. Sono fuggiti quando è arrivata la polizia. Il dottor Carvalho ha successivamente pubblicato le foto del telefono cellulare danneggiato su Twitter, dove le foto sono state ampiamente condivise.

E il telefono? Come sta? È sopravvissuto?

Per quanto riguarda il Moto G5, ci duole ammetterlo, ma non ce l'ha fatta …ed è morto di una morte nobile con il suo schermo completamente in frantumi e i componenti interni che hanno subito danni anche dovuti all'impatto del proiettile. Un enorme rigonfiamento si può vedere sul retro del telefono, a dimostrazione della robustezza del metallo posteriore.

E chi se lo immaginava che uno smartphone potesse essere molto più di un dispositivo di infotainment e comunicazione?